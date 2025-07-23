Туриста в Турции не устроил номер для гостей с ограниченными возможностями

Турист-инвалид пожаловался, что его с семьей разместили в обычном стандарте отеля Fortezza Beach Resort 5* (Мармарис), в то время как он заказывал номер для гостей с ограниченными физическими возможностями. О ситуации блогер рассказал в соцсетях.

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На отдых в Турцию мужчина, передвигающийся на коляске, отправился вместе с женой и ребенком. При бронировании был указан номер, оборудованный для инвалидов: согласно информации на сайте, в отеле предусмотрены четыре таких варианта.

Однако по прибытии в гостиницу россиянам, как они утверждают, предоставили обычный стандарт, с удобствами, не подходящими для использования инвалидом.

«Добирались в Турцию долго: сначала на машине, потом на самолете, на автобусе. И приехав, не смог даже помыться», – рассказывает турист.

По его словам, в отеле сначала уверяли, что это и есть тот самый заказанный ими номер.

Позже выяснилось, что стандартные номера для гостей с ограниченными возможностями есть. На другой день семье предложили переехать в один из них. Однако имеющиеся здесь удобства туриста тоже не устроили:

«Захожу в ванную, вроде бы есть поручни. Но в душевую на коляске не попасть – расстояние между стеклом и унитазом слишком маленькое, чтобы проехать».

«Если договором закреплено бронирование номера с удобствами для гостей с ограниченными возможностями, турист имеет право требовать исполнения условий договора, то есть заказанного номера», – напоминает юрист Альянса турагентств Мария Чапиковская.

Требования к оборудованию номеров для маломобильных гостей в разных странах могут отличаться.

«Но даже если регламенты разные, условия должны быть пригодными для использования людьми с ограниченными возможностями. Если это не так, туристу стоит зафиксировать факты, сняв фото и видео, – уточнила Мария Чапиковская. – Он может потребовать предоставления надлежащих условий для проживания».

В туроператоре, организовавшем тур, редакции TourDom.ru рассказали, что в настоящий момент работают с претензиями клиента согласно установленному регламенту компании.

Комментируя ситуацию, в которой оказался турист, пользователи отмечают: отели в подобной ситуации часто идут навстречу и меняют номер. Возможно, в другом «стандарте» расположение стекла душевой оказалось бы иным. Есть и более категоричные высказывания.