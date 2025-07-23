Стюардесса набросилась на бывшего бойца ММА с криками

Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines набросилась на бывшего бойца ММА после спора из-за размещения ручной клади на багажных полках. Соответствующее видео появилось в TikTok, на него обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo.

На размещенных в сети кадрах несколько бортпроводников и пассажиров требуют от американской звезды джиу-джитсу Аарона «Текса» Джонсона покинуть самолет после того, как он нарушил процесс посадки. Спортсмен ростом около 190 сантиметров отступает, оскорбляя попутчиков.

Когда герой ролика добирается до бортовой кухни, он начинает кричать в лицо стюардессе. Невозмутимая бортпроводница в ответ продолжает подталкивать агрессивного пассажира к выходу со словами «вон из моего самолета!» Однако Джонсон отказался выходить из салона и закричал: «Я воин!», обвинив членов экипажа в нападении.

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После того, как видео инцидента стало вирусным в соцсетях, спортсмен опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) загадочное сообщение:

«Кто бы ни пытался меня унизить, мне все равно, у меня лучшие друзья».

После произошедшего авиакомпания запретила Джонсону летать на своих самолетах, говорится в материале.

Ранее пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом. Дебоширку разозлила просьба стюардессы снять поясную сумку.