Пассажиры Turkish Airlines ищут более чем 500 единиц багажа

Часть рейсов из Антальи в Петербург прилетает с неполной комплектацией багажа, с 20 июля пассажиры подали заявления на поиск более чем 500 единиц багажа, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково. Как пояснил ТАСС источник, речь идет о рейсах авиакомпании Turkish Airlines.

"С 20 июля было принято порядка 350 заявлений на более чем 500 мест багажа", - отмечается в сообщении пресс-службы "Воздушные ворота Северной столицы".

Как указали в пресс-службе, часть рейсов из Антальи прибывает с неполной комплектацией багажа. Уточняется, что авиакомпания направляет его следующими рейсами. В аэропорт багаж из Антальи поступает ежедневно, здесь багаж пересылают в другие аэропорты или выдают владельцам лично. Пассажирам, чей багаж не прибыл в Петербург, необходимо обратиться в отдел розыска багажа, заполнить заявление и пассажирскую таможенную декларацию, сохранить багажную бирку и посадочный талон и следовать инструкциям сотрудников аэропорта.