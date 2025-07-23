Названа стоимость туров в Белоруссию

Россиянам раскрыли стоимость туров в Белоруссию — трехдневная поездка обойдется от 45-60 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Четырехдневный тур в самую популярную страну ближнего зарубежья будет стоить от 55-75 тысяч рублей, шестидневный — от 80-120 тысяч рублей, семидневный — от 120-140 тысяч рублей.

Ранее турист побывал в Белоруссии и сравнил цены в местном супермаркете с российскими. Автор зашел в сетевой магазин в городе Жлобин в 200 километрах от границы с Россией.