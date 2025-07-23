Куда ездят отдыхать российские пенсионеры

Пенсионеры в отпуске больше любят ходить на экскурсии, чем просто лежать, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Туристы пенсионного возраста предпочитают различные круизы и экскурсионные программы, рассказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В России с 2022 года постепенно увеличивается доля туристов старше 60 лет, отмечают «Известия». В 2022 году показатель составлял 6,4%, а в 2024-м - уже 7,6%, посчитали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Чаще других путешествуют жители Москвы и Подмосковья, на них приходится почти четверть поездок - 24%. Активны и туристы в возрасте 60+ лет из Краснодарского края (10%), Санкт-Петербурга (9%), Ростовской области (3%) и Ставропольского края (2%). Арутюнов отметил, что люди старшего возраста в отпуске больше любят ходить на экскурсии, чем просто лежать.

«Я бы сделал поправку на то, что выросла доля россиян старшего возраста, которые уже владеют компьютером и способны самостоятельно бронировать туры онлайн. Да, рост есть. Наши люди стали активнее жить чуть дольше, следовательно, и путешествуют они чуть дольше. Люди постарше любят круизы, потому что это удобный для возраста способ все посмотреть, при этом не так сильно прыгая с места на место. У нас есть люди пенсионного возраста, которые регулярно посещают морские курорты в разных странах мира. В принципе, многие любят посещать различные экскурсии по разным странам. Люди, конечно, бывают разные, но то, что пенсионеры хотят больше всего увидеть, чем просто полежать, - это факт», - сказал собеседник НСН.

По его словам, из заграничных направлений российские пенсионеры любят Турцию, ОАЭ, Китай и даже сафари в Африке.

«Из зарубежных направлений абсолютным лидером остается Турция – страну ежегодно посещают шесть миллионов туристов. На втором месте ОАЭ и Китай. Эти страны посещают около полутора миллионов человек. Многие российские пенсионеры ездят за границу с внуками, пока родители на работе. Люди в возрасте не любят летать с пересадками, поэтому выбирают для путешествия страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение. Раньше еще была популярна Европа. Сейчас ездят в Азию, Марокко, Иордании, даже на сафари в Африке», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что количество отелей в Геленджике ограничено из-за горной местности, их в несколько раз меньше, чем на других курортах Краснодарского края, поэтому цены здесь не ниже, чем в Сочи, а аэропортом будут пользоваться по большей части жители и гости ближайших крупных городов.