Туристов в Тунисе напугали медузами

В одном из тг-каналов с миллионной аудиторией опубликован пост о «нашествии медуз» у побережья Туниса. В подтверждение приводятся фото и видео, снятые российскими туристами на пляже. Впрочем, никакого массового скопления морских обитателей на кадрах не наблюдается.

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Сообщения о медузах в Тунисе появляются в СМИ с регулярной частотой. Как нам пояснили в тунисских принимающих компаниях, ничего экстраординарного на пляжах этой страны сейчас не происходит. Миграция медуз – обычное сезонное явление. Как правило, оно приходится на август, но в этом году из-за жаркого лета в Средиземноморье могло начаться чуть раньше.

Вероятнее всего, в Тунисе встретить медуз на пляжах Сусса и острова Джерба, в Хаммамете их, как правило, меньше.

«В аптеках тунисских курортов продается “Медузил”. Рекомендуется купить его заранее и нанести на кожу перед купанием – от укусов не защищает, но заметно смягчает ожог», – делится рекомендацией Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы компаний Carthage Group в России, СНГ и Европе.

Некоторые туристы используют народное средство – протирают место укуса разрезанным пополам помидором, это помогает быстро избавиться от зуда и покраснения.

Что касается более серьезных последствий от встречи с медузами, которыми также пугают в тех же телеграм-каналах, то, по словам проживающего в Тунисе руководителя принимающей компании «Серж Тур» Сергея Слизкого, ему неизвестно о случаях госпитализации туристов, пострадавших от этих представителей морской фауны.

Ранее мы писали о жалобах туристов на нашествие медуз в Азовском море.