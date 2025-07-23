Визовый центр Испании изменил правила подачи российских паспортов

Визовый центр Испании с 23 июля перестал принимать пятилетние паспорта заявителей из России. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на компанию BLS Spain Russia.

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Уточняется, что пока нововведение действует только в Санкт-Петербурге. На горячей линии визового центра сообщили, что причину ограничений в Генконсульстве Испании не раскрыли. Является ли эта мера временной или постоянной, тоже пока неизвестно.

Ранее еще две страны Европы — Литва и Латвия — перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Новые правила начали действовать с 1 июня 2025 года.