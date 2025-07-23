«Девушки обмазываются грязью». Турист рассказал о пляже в Польше

Российский путешественник побывал на пляже польского курорта Колобжег и описал его фразой «девушки снимают все и обмазываются грязью». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации пояснил, что Колобжег — это лечебный курорт. Считается, что местные грязи полезны для здоровья. Поэтому отдыхающие наносят на тело ил из реки, зарываются в песок и просто лежат на земле без подстилок.

Еще одно популярное развлечение на польском пляже — соревнования по волейболу. Особое внимание, по словам россиянина, привлекают женские турниры.

«Вдоль этих кортов всегда выстраиваются толпы болельщиков — в основном, пузатые немцы, которые очень пристально следят за игрой. Ну, еще бы — девушки в Польше сильно обходят немок в плане привлекательности. Это, если что, говорят сами немцы», — отметил блогер.

Путешественник добавил, что многие жители Германии даже приезжают в Колобжег в поисках будущей жены, так как там «всегда высокая концентрация молодых подтянутых девушек».

Ранее этот же тревел-блогер отдохнул на балтийском побережье другого польского города, Гданьска. Он описал это место словами «много красавиц и вкусной еды».