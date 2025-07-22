Банда проституток-трансгендеров начала нападать на туристов в Паттайе

Туристов на популярном курорте Азии, в тайской Паттайе, предупредили о нападении на отдыхающих банды уличных проституток-трансгендеров. Об этом сообщает портал Thai Examiner.

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Уточняется, что полиция курорта столкнулась с ростом числа соответствующих жалоб. Последний случай, о котором стало известно в понедельник, 21 июля, коснулся японского туриста. Мужчина, имя которого не приводится, признался, что он едва не стал жертвой кражи в одном из самых популярных районов ночной жизни Таиланда.

Иностранец рассказал, что во время прогулки с друзьями к нему подошла группа трансгендерных женщин, которые начали настойчиво предлагать секс-услуги. Несмотря на то что он несколько раз отказался, проститутки не уходили. Затем одна из работниц секс-индустрии подошла близко к японцу, «дружелюбно и игриво» коснулась его и потянулась к шее. Мужчина сразу понял, что она пытается снять с него золотую цепь, и оттолкнул злоумышленницу.

Сразу после этого японец обратился в ближайший отдел туристической полиции. Однако когда стражи правопорядка прибыли на место, банда скрылась в толпе.

Как пишет издание, турист не стал подавать официальное заявление. Он сказал, что его единственной целью было предупредить других гостей страны о мошенниках.

Ранее в этой же стране Азии женщина-трансгендер обворовывала японских туристов ради мести своему бывшему парню-японцу. Мужчины одалживали ей средства на медицинские расходы, когда она якобы болела, и даже дарили ей золото, которое она потом продавала.