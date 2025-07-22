Пассажир из бизнес-класса намусорил в самолете и нарвался на критику в Сети

Пассажир авиакомпании Air France, купивший место в бизнес-классе, намусорил в самолете и был пристыжен пилотом, а также нарвался на критику в сети. Об этом стало известно изданию The New York Post.

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Пилот Boeing 777 TRI Пьер-Ив Андре зашел в бизнес-класс воздушного судна и обнаружил мятые обертки, остатки еды и воды на столике и кресле пассажира. Мусор валялся даже на полу. Сотрудник авиаперевозчика снял беспорядок на фото и раскритиковал клиента компании в своих соцсетях.

«Привет, @PassengerShame», — подписал он свой пост, отметив скандальный аккаунт, который освещает нарушителей правил приличия (позже запись была удалена).

Пользователи соцсети X осудили неизвестного пассажира и написали:

«Боже мой. Бесстыдство. Мне жаль уборщиков», «Может быть, здесь сидел ребенок, путешествующий со взрослым? Не могу поверить, что взрослый человек так поступил».

Ранее пассажирка записала на видео, как готовит на борту самолета яичный салат, и была раскритикована в сети. Девушке пришлось оправдываться за свой поступок.