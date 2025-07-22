Немецкий туристический остров оказался под угрозой из-за нефти

У польского побережья Балтийского моря, недалеко от немецкого острова Узедом, планируется строительство крупной нефтегазовой платформы. Это вызывает обеспокоенность в Германии из-за возможного ущерба экологии и снижения туристической привлекательности региона, сообщает журнал Blick.

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Канадская компания Central European Petroleum (CEP) обнаружила месторождение Wolin East — по предварительным оценкам, запасы нефти и газа составляют около 200 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте. Оно расположено всего в шести километрах от города Свиноуйсьце и будет хорошо видно с популярных пляжей Узедома, ежегодно привлекающего миллионы туристов.

Мэр Херингсдорфа Лаура Изабель Марискен подчеркнула, что подобные проекты — серьёзное вмешательство в природу с потенциально необратимыми последствиями для климата, экосистемы и качества жизни. Она призывает сохранить чистоту моря и устойчивое развитие региона.

По словам польского геолога Кшиштофа Галоша, если запасы подтвердятся, это станет крупнейшим открытием в Польше со времён Второй мировой войны. Месторождение может покрывать 4–5% годового спроса страны на нефть в течение нескольких лет.

Компания CEP ведёт разведку в этом районе с 2017 года и имеет все необходимые разрешения на работы.

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