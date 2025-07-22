Туристы из Новосибирска остались разочарованы отдыхом в Турции

Жители Новосибирской области, вернувшиеся из Турции, остались разочарованы своим отпуском. По их мнению, уровень обслуживания заметно снизился, в то время как цены на туристические поездки существенно возросли.

Если ранее путешествие для пары обходилось в 70-90 тысяч рублей, то теперь за аналогичный отдых придется заплатить не менее 110-120 тысяч рублей.

Семья Тюменцевых, также приехавшая из Новосибирска, поделилась негативным опытом. Они приобрели тур в отель с четырьмя звездами, однако по факту их разместили в обветшалом пансионате. Антисанитария в столовой, несвежие продукты – лишь часть проблем. Ребенок заболел во время отдыха, и вызвать врача удалось только при помощи туроператора.

Несмотря на это, представители туристических агентств утверждают, что Турция по-прежнему пользуется большой популярностью среди отдыхающих.

Ранее мы писали, что путешествия для россиян становятся роскошью. Также отдых в Геленджике стал дороже, чем в Таиланде.