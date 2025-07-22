Эксперты объяснили, как можно увеличить турпоток в КНДР

Как сообщает Российский союз туриндустрии, при частоте раз месяц серьезного влияния на турпоток эти полеты не окажут. Впрочем, в полетной программе возможно будут какие-то изменения, так как в начале июля Росавиация выдала авиакомпании допуск на полеты в КНДР до 2 рейсов в неделю из Москвы в Пхеньян.

Пока у российских туристов есть один вариант добраться до Северной Кореи воздушным путем – рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет Air Koryo 3 раза в неделю.

По данным туроператоров, интерес к направлению растет. Как отметила руководитель московского офиса «ВостокИнтур» Ирина Кобелева, в компании высоко оценивают потенциал Северной Кореи вообще и нового курорта Вонсан-Кальма в частности.