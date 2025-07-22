Эксперты объяснили, как можно увеличить турпоток в КНДР

Регулярные полеты из Москвы в Пхеньян подстегнут турпоток в КНДР
Как сообщает Российский союз туриндустрии, при частоте раз месяц серьезного влияния на турпоток эти полеты не окажут. Впрочем, в полетной программе возможно будут какие-то изменения, так как в начале июля Росавиация выдала авиакомпании допуск на полеты в КНДР до 2 рейсов в неделю из Москвы в Пхеньян.
Пока у российских туристов есть один вариант добраться до Северной Кореи воздушным путем – рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет Air Koryo 3 раза в неделю.
По данным туроператоров, интерес к направлению растет. Как отметила руководитель московского офиса «ВостокИнтур» Ирина Кобелева, в компании высоко оценивают потенциал Северной Кореи вообще и нового курорта Вонсан-Кальма в частности.
«Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из центральной России составит, вероятно, около 70%», - прогнозирует И. Кобелева.