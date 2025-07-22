В Европе банды начали вербовать детей для кражи кошельков у туристов

В популярном городе Европы преступные банды начали вербовать в свои ряды детей-карманников, чтобы те крали кошельки и другие ценные вещи у туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что речь идет об итальянской Венеции — с момента завершения пандемии и снятия ограничений на туризм в городе активизировались карманники. При этом теперь в их рядах часто можно встретить несовершеннолетних, которых нельзя призвать к ответственности по закону, а также беременных женщин.

Благодаря некоторым несовершенствам правовой системы многие карманники-женщины или несовершеннолетние не особо беспокоятся о возможном наказании. Власти намерены принять меры для предотвращения деятельности таких банд.

Ранее в Европе вор украл у российской туристки и ее корейского парня планшет iPad, но не смог его продать и выбросил в месте для переработки мусора. По словам автора публикации, от краж пострадали не только они, но и другие туристы из группы.