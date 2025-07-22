В России вырос спрос на туры в Северную Корею

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что за последние полтора года спрос россиян на туры в Северную Корею вырос «в три-пять раз». Об этом сообщает ТАСС.

В РСТ сослались на данные туроператора «Восток интур». Глава московского офиса компании Ирина Кобелева назвала туристический потенциал КНДР и нового курорта Вонсан-Кальма высоким.

В конце июня глава КНДР Ким Чен Ын открыл новую курортную зону неподалеку от города Вонсан, расположенного на побережье Японского моря. Курорт Вонсан-Кальма занимает почти пять километров песчаного побережья полуострова Кальма.

Раньше там располагался военный аэродром, который превратили в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе. Строительство курорта началось в 2018 году. Северокорейские СМИ сообщали, что на курорте могут одновременно отдыхать около 20 тысяч человек.

«Это очень красивый курортный город: пять километров чистого пляжа, прекрасное чистейшее море. Учитывая, что кроме россиян в Вонсан пока никого не пускают, это идеальное место для отдыха», - рассказала Кобелева.

По ее мнению, если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из Центральной России в Вонсан-Кальме составит около 70 процентов.

Кобелева добавила, что четырехдневная поездка на наземном транспорте в Северную Корею из Владивостока обойдется в 35 тысяч рублей, а полет в Пхеньян на четыре дня - в 85 тысяч рублей. По ее данным, восемь дней на новом курорте обойдутся в 145 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. В сумму входит проживание, трехразовое питание, экскурсионная программа и логистика.