Паром Сокчо – Владивосток возобновляет работу

Возобновление паромного сообщения Сокчо – Владивосток запланировано на август. По данным южнокорейских СМИ, линия, приостановленная в 2024 году, будет запущена заново под управлением нового оператора – судоходной компании GNLst.

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«Местные власти ожидают, что возобновление работы парома послужит катализатором для восстановления международного статуса порта Сокчо, а сам маршрут Сокчо – Владивосток станет ключевой основой для развития провинции Канвондо как морского узла Северо-Восточной Азии. Восстановление связи с Северной экономической зоной не только расширит обмены с Россией и странами Дальнего Востока, но и откроет возможность возобновления долгосрочных логистических маршрутов с Европой. Провинция также планирует ускорить разработку стратегий взаимодействия для стабилизации регулярных маршрутов и расширения логистических перевозок в будущем», – передает Представительство МИД во Владивостоке.

На маршрут выйдет судно «GNL Grace», недавно прошедшее масштабную модернизацию. Этот паром среднего размера (водоизмещение 16 000 тонн) способен перевозить до 570 пассажиров, 150 TEU грузов или 350 автомобилей за один рейс. Изначально рейсы будут выполняться еженедельно, с планами увеличения частоты до двух раз в неделю к 2026 году.

Напомним, ранее стало известно, что в Приморье все больше пострадавших от медуз-крестовиков.