Спрос на туры в КНДР вырос в пять раз

Спрос российских туристов на путешествия в КНДР вырос в три-пять раз за последние полтора года, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Восток интур".

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«Спрос на туры в КНДР в московском офисе [туроператора] вырос в пять раз, а в целом по компании "Восток интур" - в три раза за последние полтора года», — говорится в сообщении.

Руководитель московского офиса туроператора Ирина Кобелева отметила, что потенциал КНДР и, в частности, курорта Вонсан с точки зрения развития туризма высок.

«Это очень красивый курортный город: 5 км чистого пляжа, прекрасное чистейшее море. Учитывая, что кроме россиян в Вонсан пока никого не пускают, это идеальное место для отдыха. Вся инфраструктура курорта соответствует требованиям туристов. Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из Центральной России составит, вероятно, около 70%», — пояснила Кобелева.

Как уточнила эксперт, четырехдневное путешествие на наземном транспорте в КНДР из Владивостока обойдется от 35 тыс. рублей. Слетать в Пхеньян на четыре дня можно за 85 тыс. рублей.

«На курорт Вонсан можно поехать на восемь дней за 145 тыс. рублей на одного при двухместном размещении - с проживанием, трехразовым питанием, экскурсионной программой и логистикой», — сказал она.

О рейсах в КНДР

Пока у российских туристов есть один вариант добраться до КНДР воздушным путем - рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет авиакомпания Air Koryo три раза в неделю. 27 июля Nordwind запускает первый рейс в Пхеньян из Москвы. По оценке РСТ, при частоте раз месяц серьезного влияния на турпоток эти полеты не окажут.

Как и в случае с открытым 17 июня железнодорожным сообщением с КНДР, отправиться в путешествие на самолете в эту страну можно только через туроператоров. Турист должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в КНДР, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование.