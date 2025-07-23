Низкие цены, грязь, «романтика потом»: история россиянки, живущей в Египте

Ирина переехала в Египет спонтанно. Прилетела как туристка, влюбилась в страну и уже не смогла с ней расстаться. На новом месте она нашла мужа-египтолога, полюбила фаршированных голубей и другие необычные блюда и научилась относиться к жизни проще. В рамках цикла о жизни россиян за рубежом Ирина рассказала «Ленте.ру», почему не ходит к местным врачам, что делает во время песчаных бурь и что сближает египтян и русских.

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Прежде чем переехать в Египет, я была в других странах. Например, работала в отелях Греции по контракту, но страна мне не зашла. Я и не думала там оставаться. Египет же в моей жизни просто случился. Изначально я полетела туда отдыхать: планировала позагорать полгодика, а потом вернуться в Россию и придумывать себе здесь занятие. Но мне так понравилась страна, что я быстро поняла, что хочу в ней пожить. Это было в 2015 году.

Переезд не показался мне сложным, да я ничего особо и не перевозила. Египет — круглогодичное лето. Что мне было нужно? Шорты, футболки я сразу взяла с собой. Потом, в дальнейшем, я, конечно, летала домой: нужно было разобраться с документами.

Мне нравится Египет тем, что здесь ничего и не нужно. Ты понимаешь, что многие вещи, которые мы накапливаем, к которым по жизни стремимся, вообще не нужны. Лучшие вещи в этой жизни — это не вещи.

Адаптация и арабский язык

Сначала у меня были только туристические представления о стране, но их даже представлениями назвать сложно. Отель, бассейн, бар в Хургаде — это ни о чем. Я влюбилась в страну, когда прилетела в Шарм-эш-Шейх. Когда ты не закрываешься в отеле, а начинаешь общаться с местными, наблюдать за их бытом, только тогда ты по-другому видишь страну. Ты воспринимаешь эту жизнь отдельно от курортов, от этого тебе становится интереснее.

Египет привлек меня, во-первых, климатом. Это первая страна, в которой меня не бахнула аллергия на какие-то растения, которой я мучилась и в России, и в Турции, и в Греции. Я сразу оценила, что дышу нормально, не могла не заметить, что это положительно влияет на мое здоровье. Что я еще люблю в Египте — море. Красное море незаменимо, неописуемо и несравнимо ни с чем.

У меня не было адаптационного периода, я втянулась с первых дней.

Мне показался не таким сложным язык — египетский диалект арабского. Я тут же начала запоминать какие-то слова, в первые месяцы записалась на языковые курсы, понимая, что я тут надолго. Я все еще учу язык, но что-то понять, объяснить, отличить в магазине молоко от уксуса могу.

Я в целом общительный человек, знаю английский язык, поэтому у меня никогда не возникало проблем с коммуникацией, в том числе с представителями других наций. Тут, так же как и в любом городе мира, полно иностранцев, в том числе русскоговорящих. Конечно, есть девочки, которые здесь живут и знают только русский, общаются лишь с теми, кто приехал из России, Беларуси, Украины и Казахстана. У меня не так.

Я не могу составить статистику, кого в моем окружении больше. Зависит от места, куда я прихожу. На пилатесе я общаюсь с одними людьми, на языковых курсах с другими. Я ни разу не сталкивалась с негативом по поводу моей национальности от египтян, а тем более от иностранцев.

Мы находимся в третьей стране: это не моя родина и не их. Мы все здесь гости, все здесь дружим. У нас у всех над головой одно солнышко. Другие истории — страшилки из СМИ.

Особенности египетского менталитета

Мне нравится менталитет египтян. На мой взгляд, он очень схож с нашим, русским. Они так же пофигистически ко всему относятся, у них тоже все на авось. У них все так просто, что я достаточно легко считывала их поступки, всегда знала, чего от них ожидать.

К тому же их менталитет оказался близок лично моему образу жизни. Они скорее вечерние, ночные жители, и я сова: люблю по утрам спать, а вечером выходить куда-то. Мне нравится вкусно кушать и не париться ни о чем, а это египетский менталитет.

Мой муж — египтянин, но он знает русский. Изучал его еще в Каире, когда учился на египтолога, а потом поехал в Москву, поступил в Институт русского языка имени А. С. Пушкина. Он услышал мою русскую речь в египетском кафе, подошел, познакомился, завязался разговор. Выяснилось, что у нас много общего, вот и закрутилось.

Не знаю, что в голове родственников моего мужа, но они никаких негативных эмоций в мой адрес не проявляют. Мы видим их редко, они живут в Каире, но, когда они приезжают, у нас все дружно.

Если мужчина-египтянин настроен серьезно, все происходит очень быстро. Не будет ни ухаживаний, ни конфетно-букетных периодов. У них все четко: понравилась девушка — надо жениться. Размусоливаний, присматриваний нет. Тут же в охапку, знакомство с семьей и брак. Вся романтика потом.

У нас не было свадьбы, нам было это не нужно. И для меня, и для него это не первый брак, так что мы посчитали это мероприятие бесполезным. Вообще египетские свадьбы очень многочисленные. На них приглашают всех: кого знают, кого не знают. По факту это просто шатер и музыка. Дай бог, если каждому баночка колы достанется, на этом угощения закончатся. Здесь столы-поляны, как на русских свадьбах, не накрывают. Просто танцы и безудержное веселье. Причем безалкогольное — это же мусульманская страна.

Работа и жилье

Я живу с мужем в его квартире в красивом зеленом районе среди местного населения. У нас обычная трехкомнатная квартира: кухня, ванная, балкон. Не палатка в пустыне, как многие думают. Могу оценить удобство жилья на 10 из 10. Все хорошо и зависит от дохода человека. Квартиру можно найти на любой кошелек. Здесь много вариантов и для тех, кто прилетает на зимовку: погреться, покупаться и позагорать.

В Египте можно работать, только имея рабочую визу или разрешение на работу. Официально трудоустроиться сложно. Рабочая виза дорогая, ее должен делать работодатель. Ни один работодатель не захочет вкладывать в иностранца такие деньги.

Многие здесь живут по туристическим визам и работают неофициально. Вакансию найти несложно, если есть желание работать.

Зарплаты здесь намного меньше, но и цены ниже. Овощи и фрукты в разы лучше и дешевле, чем в России. И тратиться на одежду почти не приходится, потому что слишком тепло. Не надо, например, покупать зимнюю куртку или три пары сапог. С одеждой тут все довольно просто.

Русские, прилетая отдыхать в Египет, всегда в шоке, оттого что тут так дешево. По меркам египтян это, конечно, совсем не так.

Местный транспорт

Транспорт в Хургаде устроен просто. В городе ходят маленькие автобусики, похожие на наши «газельки». У них есть конечные остановки и примерные маршруты. Ты машешь рукой — они останавливаются, кричишь водителю — высаживают там, где попросишь. Поездка стоит пять египетских фунтов (восемь рублей).

Знание арабского языка, конечно, упрощает пользование транспортом. У нас очень развито такси, есть приложения, есть городская служба. Для местных недорого, туристам ценники, конечно, завышают. Есть прекрасный междугородный транспорт, до Александрии и Луксора доехать легко. В Каире — метро.

Личные машины есть у многих. Мой муж работает в пешей доступности, но все равно держит автомобиль: по статусу положено. Мне лично машина не нужна.

Морского транспорта нет: ни паромов, ни трамвайчиков. Только суда, которые возят туристов на дайвинг и сноркелинг.

Я люблю ездить на экскурсии. Если ко мне прилетают друзья, я всегда соглашаюсь поехать с ними куда-нибудь за компанию, даже если уже была там 35 раз.

Бывают такие места, которые я хочу посетить сама. Найти экскурсию несложно: покупаешь по особой цене для местных и едешь с туристами.

Мое место силы — пирамиды. Я не так часто у них бываю, но там мне действительно хорошо. Другое любимое место — Луксор — скопление исторических ценностей. Еще мне очень нравится Асуан — южный город. Он далеко от Каира и Хургады, там шикарный Нил, все зелено, все красиво. Люди другие. Как у нас отличаются жители Архангельска и Кубани, так и асуанцы отличаются от каирцев. Южные — более гостеприимные и добрые, северные — более суровые.

Египетская медицина

У меня занятой день в Египте. Я хожу на уроки арабского языка, йогу, фитнес, пилатес, танцы. Встречаюсь с подружками в кафе, провожу время в салоне красоты, бываю на массаже, хожу на шопинг. Могу пойти на пляж, как сегодня. Но на море бываю на самом деле нечасто. Оно уже стало чем-то привычным. То же самое, что парк в Москве.

Медицина здесь есть, но я предпочитаю ею не пользоваться. У нас с египтянами слишком разные представления о правильном лечении. Русские предпочитают обращаться к русскоязычным докторам. У меня есть свой окулист, гинеколог, стоматолог.

Если я иду к русскому терапевту и говорю, что плохо себя чувствую, что у меня температура, болит горло, он отправит меня на анализы. На основе этих анализов он сделает вывод, инфекция ли это, или бактерия, или что-то иное, и назначит лечение.

Египетский врач же посмотрит внимательно и скажет: «Горло болит? Это вы мороженого много съели. Температура? Под кондиционером простудились. Живот болит? Попейте колы». Для египтян это нормально, такое им помогает, а для меня это не диагноз.

В Египте нет никаких проблем с лекарствами. Их отсюда обычно привозят как сувениры и подарки, поскольку они хорошие и качественные. Их строго контролируют, как было в Советском Союзе. На каждой коробке выбита цена, поэтому подделок нет. Все лекарства работающие, и их просто купить. Для тех же антибиотиков рецепт не нужен.

Отношения с местной едой у меня замечательные. Я люблю всю египетскую кухню и не могу сказать, что она кардинально отличается от нашей. Может быть, чуть солоноватее и чуть-чуть больше специй. А так все съедобное и вкусное. Дома готовлю и русские, и египетские блюда. Для меня разницы нет.

Я очень люблю, например, суп кавера. Это как наш холодец, только в горячем виде. Люблю фаршированных голубей. Их не каждый египтянин ест, а мне в одно удовольствие. Вкусные, хрустящие маленькие птички, фаршированные крупами. Люблю махши — голубцы, только очень маленькие, размером с мизинчик. Кладешь в рот и щелкаешь как семечки.

Люблю коровьи хвосты, тушенные в соусе. Родственники мужа надо мной смеются, говорят, что я не египтянка и не могу это любить.

Минусы жизни в Египте

Красота в глазах смотрящего. Я не замечаю тех минусов, что выделяют другие люди, но среди них могу назвать грязь. Я этого не вижу, я вижу голубое небо и пальмы, но у египтян правда отсутствует культура выбросить мусор в урну. Где поел, там и нагадил.

Посидеть на скамейке, поплевать вокруг себя семечки — это нормально. Поесть чипсы, рассыпать их и бросить там же упаковку — это нормально. К тому же в Хургаде постоянный ветер — он выносит мусор из баков на улицы. Его убирают. Есть специальные службы, но они просто не способны убрать за всеми. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят.

Второй минус, который часто выделяют туристы, — их везде пытаются развести на деньги. Такого не происходит, если ты знаешь арабский язык. Многие не могут переносить здешнюю жару. Летом уезжают домой, русские обычно улетают на огороды. А для меня 40-45 градусов — нормальная температура.

Бывают тут и песчаные бури. Но они обычно длятся максимум день. Пасмурно, песочек на зубах скрипит, дома уберешься лишний раз — это обыденность. Я спокойно это переживаю.

Египет меня многому научил. Например, здесь незазорно опоздать на пару часов или вообще не прийти на встречу, о которой договорился. А у меня характер пунктуальный и обязательный. В первое время, если я опаздывала даже на пять минут, у меня начиналась истерика, паника. Если египтянин опоздает на сорок минут, ему другой египтянин скажет: «Ну и прекрасно. Зато пришел». Сейчас мне проще к таким вещам относиться, меня это не раздражает и не мучают угрызения.

Культура светских и религиозных праздников

В Египте нет никаких проблем, связанных с религией. Хоть эта страна и мусульманская, здесь живет очень много христиан. Многие из них принадлежат Коптской православной церкви. Мусульмане отмечают христианские праздники, а христиане с радостью отмечают мусульманские. Рождество, Пасха, Курбан-байрам — национальные выходные.

Есть и светские праздники. Не так давно у нас прошел Новый год по мусульманскому календарю. Это лунный календарь, он не совпадает с привычным нам. Мусульмане ведут летоисчисление с их переселения из Мекки в Медину.

Сейчас у них наступил 1447 год. Они его никак не празднуют, но это выходной. Зачем — неизвестно, но все хорошо, если можно не работать.

В Египте, как и в России, заметно влияние язычества. На ум сразу приходит праздник Шам эль-Нессим, праздник весеннего ветерка. Он празднуется на следующий день после нашей Пасхи и знаменует наступление весны, как Масленица. Традиция праздновать его пошла из Древнего Египта. В этот день тоже никто официально не работает.

Мой муж — египтолог, ходячая энциклопедия, он легко читает любой иероглиф. Конечно, у меня повышенный интерес к древнеегипетской мифологии. Мы любим дома обсуждать все это, я могу задать ему любой вопрос по данной теме. Моя любимая древнеегипетская легенда — про Исиду и Осириса. Богиня Исида мне внутренне близка.

Миф об Осирисе и Исиде

Согласно мифу, Осирис и его супруга Исида были первыми правителями египтян. Они передали людям знания о земледелии, посвятили в таинства искусства и ремесла, научили письменности и канонам строительства храмов. Это был счастливый период, который жестоко завершил брат Осириса бог Сет.

Стремясь захватить власть над миром, Сет погубил Осириса и бросил его тело в Нил. Верная Исида долгое время искала мужа. Найдя, она спрятала его в зарослях тростника, но Сет нашел тайник. Он разрубил брата на 14 частей и рассеял их по всей египетской земле.

Исида не могла оставить все так и вновь пустилась в тяжелый путь. Там, где богиня находила останки Осириса, она возводила святилища в память о нем. Эти 14 святилищ стали важными точками, вокруг которых развивался Египет.

Из любимых богов могу назвать еще не особо известную в России Таурт. Эта богиня выглядит как бегемотик с крокодильим хвостом. Она такая милая, такая симпатичная. К тому же она защитница: у нее всегда в руке нож.

Этапы переезда в Египет

Если человек думает переехать в Египет, мы всегда и всем советуем сначала приехать пожить в отеле, посмотреть город, в который он хочет перебраться, выбрать район. Многие спрашивают: «Ой, а где лучше снять квартиру?» Это сложный вопрос. Я не знаю человека, его интересов, потребностей. Что ему нужно? Детский сад? Море? Супермаркеты? Что-то другое?

Лучше самому присмотреться, понять, комфортно ли в этой стране жить, и только потом перебираться насовсем. У россиян на это есть три легальных месяца.

Приезжая в Египет, вы покупаете туристическую визу в аэропорту за 25 долларов (1966 рублей). Она действует месяц. Потом можно пойти в визовый центр и продлить ее еще на два месяца. Это бесплатно. Затем есть опция продлить визу еще на полгода. Тут уже придется заплатить определенную сумму и принести нужный пакет документов. Ничего сверхъестественного, адекватный человек сможет справиться.

Есть три способа, как получить гражданство в Египте. Первый — покупка недвижимости на определенную сумму. Эта сумма достаточно крупная, кроме того, нужно доказать легальность получения и ввоза в страну тех денег, что пойдут на ее покрытие. Мало кто декларирует столь большие доходы, поэтому таким способом никто гражданство не получает.

Второй путь — инвестиции в экономику Египта. Нужно вложиться в какой-то бизнес, но сначала также доказать законность этих денег. А мы понимаем: когда есть деньги, они не всегда легальны. Третий способ — мой — выйти замуж за египтянина.

Мне часто приходится делать разные документы в Египте, но я не могу сказать, что здесь это сложнее. Те, кто так говорит, никогда не были иностранцами в России. Я знаю другую сторону из-за своего мужа. Он подавал на гражданство в России и прошел ад. Сейчас я подаю документы на египетское гражданство и сталкиваюсь с такой же бумажной волокитой.

Странности быта местных жителей

Когда я переехала, я столкнулась с завистью российских друзей, которых уже считаю бывшими. Зависть — страшное чувство. Они думали, что я поехала искать себе хабиби — мужика. У меня, конечно, такой цели не было.

Других друзей мой образ жизни не удивляет. Когда они приезжают в Египет, я стараюсь показывать им нетуристическую сторону страны. Я вожу их по городу, знакомлю с египетскими друзьями, доказываю, что не все египтяне — уборщики в отеле, которые могут только заигрывать и просить чаевые.

Среди них очень много образованных людей, окончивших зарубежные университеты. Они живут своей жизнью и не интересуются туристами.

Мне сложно назвать какие-то неочевидные детали жизни в Египте, потому что я уже слишком долго тут живу. Но из интересного — у каждой египетской хозяйки дома куча хлеба в морозилке. Это не для того, чтобы он хранился дольше, а чтобы не покупать его каждый день. Захотел, достал, погрел на газовой горелочке и ешь. Еще мы лечим желудок кока-колой.

Я ни разу не пожалела, что выбрала Египет. Мне приятно возвращаться в Россию, в родной город: знакомые места, друзья, родственники — ностальгия. Но я не убиваюсь, не скучаю. Нет такого, что я умираю без ржаного хлебушка. Все уже давно есть в Хургаде. Любой продукт можно найти, любое мероприятие можно организовать.

Я уже не собираюсь никуда переезжать. Для нас с мужем нет смысла что-то искать и нечто для себя изобретать. Мы давно себя нашли.