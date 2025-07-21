Путешествия становятся роскошью для россиян

В прошлом, путешествия для тех, кто проживает в северных областях, представлялись более экономичными, однако инфляционные процессы постепенно сводят на нет это преимущество. В результате, организация поездок становится все более затратной и проблематичной, как в финансовом, так и в организационном плане.

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Начиная с 2022 года, стоимость путешествия в Республику Беларусь увеличилась вдвое, авиабилеты на курорты Черноморского побережья поднялись в цене на 50%, а путевки в Турцию и Египет подорожали на 30%.

По словам Ленеры Арно, руководителя югорского «Центра туризма», отпуск в Турции для пары из северного региона обойдется в сумму от 130 до 160 тысяч рублей, в Египте – от 120 до 150 тысяч, а в ОАЭ – также от 120 до 150 тысяч рублей, при условии выбора тура с опцией «всё включено». Путевка в Сочи с предоставлением трехразового питания стоит от 140 до 170 тысяч рублей.

Арно подчеркнула, что в настоящее время средняя сумма, затрачиваемая на семейный отдых, заметно возросла. Если пять лет назад отпуск для семьи стоил примерно 200-250 тысяч рублей, то сегодня аналогичные поездки оцениваются в 500 тысяч рублей и более.

Ранее мы писали, что нефтяной разлив парализовал отдых в Анапе. Также в АТОР опровергли информацию о наплыве европейских туристов в Калининград.