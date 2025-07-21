Гости одного из европейских курортов пожаловались на загадочную болезнь

Побывавшие на отдыхе на пляжном курорте в Европе туристы массово пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает испанское издание Cronica Balear (CB).

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По данным источника, туристы начали сообщать в социальных сетях, что после посещения города Магалуф на острове Майорка заразились загадочной болезнью, которую назвали в честь курорта. Симптомы заболевания проявляются болью в горле, заложенностью носа, сухим кашлем и сильной усталостью. Некоторые путешественники сообщили о лихорадке.

Также, по мнению отдыхающих, «болезнь Магалуфа» длится дольше и интенсивнее обычного гриппа и может беспокоить до двух недель.

«Я болею "Магалуфом" уже неделю. Это ужасно», «Прошел месяц, а я все еще болею. Станет ли мне когда-нибудь лучше?» — писали посетителя курорта в соцсетях.

Эксперты предположили, что загадочная болезнь — на самом деле обычная респираторная инфекция. Причиной ее распространения могли стать кондиционеры в отелях, барах или ночных клубах, в вентиляционных каналах которых могут размножаться бактерии. Такие микроорганизмы поражают верхние дыхательные пути и выводятся из организма дольше, чем при гриппе.

Ранее россиян предупредили о риске заражения смертельной болезнью после купания в теплом море. Инфицирование может произойти при заглатывании воды или через повреждения на коже.