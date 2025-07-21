Чтобы записаться на английскую визу, у туристов есть 17 секунд

Подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» из Москвы поделилась с редакцией опытом получения визы Великобритании – проблема с записью на сдачу документов, о которой мы писали в апреле, сохраняется.

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По словам нашей собеседницы, 30 марта она заполнила анкету и приступила к попыткам записаться на сайте. На это ушел почти целый месяц. Путем проб и ошибок выяснилось, что слоты выгружаются ежедневно в 21:30.

«Нужно заранее зайти и постоянно обновлять страницу. А когда появляются слоты, надо очень быстро реагировать, на это есть буквально 20 секунд. Несколько раз у меня не получалось. В какой-то момент я была близка к отчаянию и хотела уже записаться на сдачу документов в Новосибирске, так как на сайте иногда появлялись отказные слоты в разных городах, в том числе в этом. Но вот 21 апреля моя дочь наконец-то смогла с помощью сенсорного экрана за 17 секунд поймать слот на 23 мая со сдачей в Москве», – рассказала наша собеседница.

Паспорт с долгожданной визой она получила ровно через 6 недель.

Она добавила, что в Великобритании планирует пройти языковую практику в одной из британских школ. Так как из-за лотереи со слотами все участники группы сдавали документы в разное время, организатору пришлось писать в визовый центр с просьбой ускорить рассмотрение для тех, кто записался в последних рядах. К счастью, успели все:

«Девочка, которая сдала документы 17 июня, получила визу практически впритык к вылету».

Впрочем, по сравнению с весенними месяцами ситуация с оформлением виз в Великобританию летом значительно улучшилась.

«У меня весь март-апрель был голяк. Пять недель подряд 0 отловленных слотов, несмотря на часы, потраченные на это каждый вечер. Сейчас через раз по 2–3 заявки бронирую», – поделилась мнением представитель одной из компаний, оказывающих содействие в сдаче документов.

Туроператор BSI Group рекомендует закладывать на оформление визы Великобритании не менее 2 месяцев после сдачи биометрических данных. Соискатель также должен собрать внушительный пакет документов, в том числе подтверждающих платежеспособность и отсутствие намерений остаться в стране.

Тем не менее российские туристы рады, что, несмотря на все технические и бюрократические препоны, Великобритания продолжает выдавать визы.