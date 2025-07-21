Почему не стоит ждать массового турпотока из России в КНДР

Массовый туристический поток из России в КНДР пока невозможен из-за ряда ограничений, стране надо существенно пересмотреть правила посещения россиянами. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

"У Северной Кореи пока не слишком много шансов на то, чтобы стать массовым или хотя бы субмассовым туристическим направлением с турпотоком в пятизначных цифрах. Для этого стране нужно существенно пересмотреть правила посещения россиянами. В первую очередь следует отменить требование о въезде только в рамках групповых поездок и предложить форматы для индивидуальных туров, даже если они будут предполагать оформление виз", - отметил Мурадян.

Во-вторых, по его словам, необходимо расширять логистику - увеличивать частоту железнодорожного сообщения и число полетных программ, в первую очередь из Центральной России, а не только из Владивостока.

"Все-таки текущие полеты Nordwind с частотой раз в месяц к туризму не имеют никакого отношения", - объяснил эксперт.

Кроме того, в КНДР есть ограничения на действия иностранных туристов. По мнению вице-президента АТОР, следует либерализовать перемещения по курорту Вонсан. Сейчас пребывание там возможно только в рамках строго регламентированной программы.