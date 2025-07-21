Доходы Грузии от туризма бьют рекорды

Аналитики Galt & Taggart прогнозируют, что в 2025 году доходы Грузии от туризма достигнут рекордных 4,5 млрд долларов, продолжив устойчивый рост после показателя в 4,4 млрд долларов в 2024 году. Во втором квартале 2025-го турдоходы выросли на 9,1% (до 1,2 млрд долларов), а число иностранных гостей увеличилось на 7% (до 1,6 млн). Основной вклад в рост внесли туристы из России (+16%), Азербайджана (+46,7%) и ЕС (+20,5%).

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Грузия продолжает демонстрировать устойчивый рост туристической отрасли, несмотря на глобальные экономические вызовы. По данным Galt & Taggart, в 2025 году страна может достичь исторического максимума доходов от туризма — 4,5 млрд долларов.

В 2024 году россияне потратили в Грузии 823 млн долларов — 18,6% от всех доходов. Причины популярности: упрощённый въезд (без виз, прямое авиасообщение), близость культуры и растущий интерес к альтернативным направлениям, относительная безопасность по сравнению с другими странами.

Кроме того, Европа (+20,5%) — рост интереса после либерализации авиарейсов, Азия (Индия +33,5%) — потенциал медицинского и гастротуризма, Азербайджан (+46,7%) — несмотря на закрытую границу, визиты через третьи страны.

Ранее писали, что туристы в Абхазии пожаловались на отель в двух метрах от железной дороги. Кроме того, данные о массовом турпотоке из ЕС в Калининград не соответствуют действительности.