Египет хочет привлечь миллион туристов из арабских стран

Египетское управление по туризму объявило о начале онлайн-кампании, цель которой – привлечь не менее 1 млн арабских туристов и добиться более 500 тыс. бронирований до середины 2026 года. Об этом сообщает MENA, партнер сети TV BRICS.

Отмечается, что управление активно работает с туристами через цифровые платформы. Организация публикует рекламные материалы, в которых показывает развитие туризма, обновление инфраструктуры и улучшение сервиса.

Кампания включает публикацию видео на сайтах и в поисковых системах, материалы на арабском и английском языках, а также умную наружную рекламу в кинотеатрах и торговых центрах арабских стран. В ней рассказывается о разных возможностях для отдыха: пляжный туризм, развлечения, культурные и спортивные мероприятия, а также современные туристические направления.

Кампания продлится до середины 2026 года и станет важной частью стратегии по оживлению и разнообразию турпотока из арабского мира.