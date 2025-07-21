Россияне назвали страны мечты для путешествий

Россияне назвали самые желанные направления для путешествий. Списком поделились специалисты сервиса «Туту», он оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Согласно результатам опроса, большинство соотечественников мечтают посетить Кубу, Мальдивы, Филиппины и Японию. В рейтинг также вошли Аргентина, Бразилия, Великобритания, Доминикана, Индонезия, Канада, Кипр, Мексика, Нидерланды, Португалия, Северная Корея, Сингапур, Узбекистан, Финляндия, Чехия, Чили и Швеция.

Кроме того, в список популярных и любимых россиянами стран специалисты включили те, где туристы уже побывали и куда хотят вернуться. В нем оказалось 23 государства, в том числе Абхазия, Белоруссия, Грузия, Египет, Италия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турция.

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе «Туту» Артем Кузьмин отметил, что в 2024 году доля путешествующих за границу россиян достигла 19 процентов. По его словам, до конца 2025 года этот показатель может вырасти до 20-21 процента.

Уточняется, что исследование проводилось в июле. В нем приняли участие 1,3 тысячи человек.

Ранее россияне назвали главную страну мечты для путешествия — ею оказалась Италия. На втором месте в списке желанных направлений разместилась Франция.