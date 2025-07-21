«Роскошный курорт». Турист побывал в европейской тюрьме и описал впечатления

Россиянин побывал в европейской тюрьме и понаблюдал за ее постояльцами. Своими впечатлениями путешественник поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Приехавший в Швецию турист отметил, что старые тюрьмы в этой стране превратились в отели, открытые для посещения. Так, мужчина посетил средневековый форт Лонгхольмен, в котором когда-то держали самых опасных преступников.

«В бывших камерах для заключенных теперь стоят двуспальные кровати, висят кондиционеры, имеются телевизор, холодильник и телефон», — отметил путешественник.

Турист рассказал, что бывшая тюрьма теперь имеет рейтинг в три звезды. Остановиться на ночь в ней можно за 35 евро (3,1 тысячи рублей), а прямо за тюремными стенами находится городской пляж.

«Девушки и купаются, и загорают здесь повсюду, будто это роскошный курорт. Но на самом деле — это тюремная территория, а вода вокруг нее препятствовала побегу заключенных», — рассказал тревел-блогер.

Путешественник также отметил, что на территории Лонгхольмена имеется кафе, музей и пляжные бани. А в качестве отдыха на воде туристы могут прокатиться на катамаране или сапе.

Ранее этот блогер побывал в Литве и рассказал о дефиците мужчин в этой стране Прибалтики. По его словам, из-за высокой конкуренции местные женщины прикладывают максимум усилий, чтобы понравиться противоположному полу.