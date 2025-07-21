В августе изменились цены на отдых в пятизвездочных отелях Кемера

Отдых в пятизвездочных отелях Кемера в августе 2025 года подешевел на 29% по сравнению с июлем, в Бодруме цены снизились в среднем на 23%, в то же время в Анталье проживание обойдется дороже на 23%. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"В список городов, где отдых в пятизвездочных гостиницах в конце лета будет дешевле, чем в середине, вошли Лазаревское (-32%, 29 тыс. рублей в сутки), Кемер (-29%, 12,9 тыс. рублей), Нячанг (-27%, 2,5 тыс. рублей), Москва (-25%, 10,5 тыс. рублей), Бодрум (-23%, 18,8 тыс. рублей), Светлогорск (-21%, 32 тыс. рублей) и Париж (-20%, 22,4 тыс. рублей)", - рассказали эксперты.

Наиболее заметно цены снизились в Горно-Алтайске: стоимость размещения в пятизвездочных отелях там стала ниже на 42% и составила в среднем 25,5 тыс. рублей в сутки. Существенно сэкономить также можно, отправившись в Суздаль, где номер обойдется в 16,7 тыс. рублей (на 36% меньше, чем в июле), и Рим. В столице Италии забронировать гостиницу категории "пять звезд" удастся на 34% дешевле, чем в июле, в среднем за 20 тыс. рублей в сутки, отметили в сервисе.

В то же время в Ярославле цены на номера в пятизвездочных отелях в августе выросли в 2,5 раза, за день отдыха там придется заплатить порядка 30 тыс. рублей. Также подорожали отели высшей категории в Паттайе (+37%, 2,8 тыс. рублей в сутки), Анталье (+23%, 12,9 тыс. рублей), Гродно (+18%, 11,4 тыс. рублей) и Минеральных Водах (+15%, 22,2 тыс. рублей).