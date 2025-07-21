Турист побывал в Латинской Америке и описал местный кофе

Российский путешественник побывал в одной стране Латинской Америки и попробовал домашний кофе у местных жителей. Своими впечатлениями турист Александр поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

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Тревел-блогер признался, что раньше думал, будто лучший кофе готовят в Италии, но посетив Гватемалу он изменил свое мнение.

«Мы ехали в захолустном гватемальском селе, где Wi-Fi — это легенда, а на поворотах индейки переходят дорогу. И вдруг увидели вывеску "Cafe organico". Никаких Starbucks, никакой химии. Просто бабушка, ее внук и мешок обжаренных зерен, которые они сами собрали с ближайшей плантации», — рассказал подписчикам Александр.

Мужчина и его девушка остановились в импровизированном заведении и выпили три кружки, а также получили от хозяйки бесплатное угощение и остались довольны.

«Это не просто кофе, это — настоящая жизнь, ароматная, горячая, без сахара», — такими словами описал блогер свои впечатления от напитка.

Расспросив хозяйку кофейни, он выяснил, что та промывает зерна дождевой водой. Он узнал, что кофейные плантации в этой латиноамериканской стране — семейное дело. Кофейные зерна выращивают на заднем дворе, а собирают и женщины, и дети, затем обжаривают и продают на местных рынках.

«Цена — смешная. В Мексике за такие деньги тебе соль продадут в виде "экологического скраба", а тут — чистейшая арабика, прямиком с гор», — отметил путешественник.

Ранее туристка сравнила быт гватемальцев и жителей России. Познакомившись с местными жителями, блогерша отметила, что они по-настоящему умеют наслаждаться жизнью, особенно летом.