Российские туристы остались без электричества в Таиланде

Российские туристы остались без электричества из-за тропического шторма в Таиланде. Об этом они рассказали Telegram-каналу Shot.

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По словам путешественников, находящихся на Пхукете, сильный ветер срывает крыши с вилл и остановок, а также ломает деревья и рекламные щиты. В связи с погодными условиями пляжи и публичные заведения оказались закрыты.

В гостиницах, где располагаются туристы, отключено электричество. Кроме того, сообщается о риске наводнений и оползней.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун Випха (Wipha) обрушился на Гонконг и нарушил жизнь региона. Кроме того, серия землетрясений произошла на Камчатке.