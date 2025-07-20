В Хуньчуне приостановили выдачу виз

Власти КНР временно приостановили оформление виз по прибытии в городе Хуньчунь для российских туристов, направляющихся в Пекин и на курорт Бэйдайхэ. Об этом сообщают источники, связанные с туристической сферой в приграничных районах.

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Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Основные события, включая парад, пройдут 3 сентября в столице Китая. В связи с этим власти ввели особый порядок въезда в августе и сентябре 2025 года.

Туристы, направляющиеся через Хуньчунь в Пекин и Бэйдайхэ, смогут въехать в страну только в составе групп, включённых в безвизовый список. Для других направлений оформление визы по прибытии в Хуньчуне продолжает действовать.

Аналогичные ограничения вводятся и в городе Суйфэньхэ, граничащем с Приморским краем. С 1 августа по 4 сентября визу по прибытии там смогут получить только организованные туристические группы численностью не менее пяти человек.

Кроме того, с 5 августа по 5 сентября в аэропортах Пекина также будет временно приостановлено оформление виз по прибытии, отмечает издание PRIMPRESS.