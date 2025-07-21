Китай вводит ограничения на въезд российских туристов: что изменилось

Власти Китая вводят временные ограничения на оформление виз по прибытии для российских граждан в ряде приграничных пунктов пропуска и аэропорту Пекина. Эти меры, как сообщается, связаны с предстоящим военным парадом в столице КНР, запланированным на сентябрь, и уже начинают влиять на туристические поездки.

«С текущей недели въезд в Пекин и на курорт Бэйдайхэ через пограничный пункт Хуньчунь возможен исключительно по групповому безвизовому списку. Выдачу виз по прибытии в этом направлении приостановили. Для поездок в другие города Китая через Хуньчунь действуют прежние правила», – говорится в сообщении.

В городе Суйфэньхэ аналогичные ограничения на получение визы по прибытии вступят в силу с 1 августа и продлятся до 4 сентября. В этот период такую визу смогут оформить только группы численностью от пяти человек. Меньшие группы будут лишены этой возможности. Отдельные меры коснутся воздушного сообщения. В пекинских аэропортах выдача виз по прибытии российским туристам будет полностью приостановлена с 5 августа по 5 сентября включительно – ровно на один месяц.

Специалисты рекомендуют российским гражданам, планирующим поездку в Китай в указанные периоды, заранее уточнять актуальные визовые требования и возможные изменения правил въезда. Крайне важно учитывать эти временные ограничения при планировании маршрута и оформлении необходимых документов. Напомним, ранее опытные туристы из Приморья рассказали, сколько необходимо брать с собой денег для путешествия по Китаю.