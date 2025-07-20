В России хотят ввести налог на отдых за границей

О введения налога на отдых за границей задумались в Госдуме. Налог должен поддержать отечественную туротрасль. «Вечерняя Москва» попробовала разобраться, на что может повлиять эта инициатива.

Уже с начала 2025 года в России действует новый вид налога — туристический. Его выплачивают гостиницы, хостелы и другие объекты проживания, а размер устанавливает каждый регион отдельно. Естественно, введя налог для гостиниц, их «обрекли» на повышение цен — по данным одного из главных отечественных бухгалтерских порталов, цены на те же самые хостелы выросли на 10 процентов.

Сбор с выезжающих за рубеж на отдых россиян впервые упомянул председатель Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его мнению, подобная мера помогла бы поддержать отрасль внутри страны.

Расчет таков: за прошлый год россияне потратили на зарубежные поездки около 700 миллиардов рублей. Если к стоимости каждой путевки добавить от 200 рублей, то на нужды отрасли ежегодно будет отчисляться до 7 миллиардов рублей — огромная цифра, которая пойдет на развитие инфраструктуры внутри страны, а также на защиту экологии в таких местах, как Байкал, Алтай и Карелия.

При этом налог предлагается взимать не напрямую с физических лиц, а с туроператоров, что приведет к повышению стоимости путевок и, по сути, еще большему понижению доступности зарубежных поездок для граждан.

Это не первый раз, когда депутат высказывается на эту тему. Еще в феврале он называл 200–300 рублей небольшой наценкой на билет, подчеркивая, что деньги, которые граждане тратят на поездки за границу, все равно «ушли бы из страны», а эта мера позволила бы оставить хотя бы часть средств в России.

А в мае в Госдуме предлагали ввести налог вообще на любые туристические выезды — даже в границах России. Таким образом предполагалось пополнять фонд персональной ответственности — резервный банк для выплаты людям, столкнувшимся с неисполнением обязательств туроператорами. Деньги из него предлагалось в том числе тратить на социальные программы и развитие индустрии внутри страны.

В целом идея звучит неплохо: за доплату 100–300 рублей турист, по сути, поможет себе сам. Его деньги пойдут на развитие индустрии, благами которой он сможет насладиться сам как раз в тот момент, когда внутренний туризм находится «на пороге перерождения». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), прошлый год показал «пиковые» значения для туризма внутри страны. И это касается не только наших граждан. По данным того же АТОР, в мае 2025 года большинство операторов увидели 20-процентный прирост количества летних заказов со стороны иностранных групп и отдельных туристов. Так есть ли минусы у подобной схемы? Да, и их много.

— Это неплохая инициатива, однако стоит понимать: любые подобные вмешательства в ценообразование неизбежно влияют на стоимость, инфляцию и социальное положение граждан, — рассказывает юрист по защите прав потребителей Антон Недзвецкий. — Необходимо избегать предложений, которые могут привести к росту цен, снижению возможностей выбора и покупательской способности.

Подобная небольшая наценка в динамике может привести к большому снижению спроса на зарубежные поездки. Люди просто не смогут себе их позволить.

И это только те лишения, с которыми могут столкнуться сами туристы. Сферу зарубежных поездок также ожидают большие проблемы при реализации подобной инициативы. Тур операторы по выездному туризму и так находятся в непростом положении: они оплачивают отдельные взносы, страховки, гарантии, комиссии, налоги, сертификации... К этому можно прибавить двойное сокращение по сравнению с доковидными цифрами выездного турпотока, а также уже существующий налог для гостиниц и других объектов проживания — они тоже раскачали ситуацию. Если на них лягут также и отдельные выплаты, то это не может не сказаться на всей сфере, а там — вплоть до обвала рынка.

Внезапно против подобной инициативы выступил и... сам председатель комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, сказав, что с налогом все «поторопились».

— На данный момент ни о каком законопроекте речи не идет. Не ведется работа в этом направлении и нет никаких предпосылок для ее обсуждения, — подчеркивает депутат. — Однако это не значит, что идея введения налога на туризм за границу нелогична. На сегодняшний день у нас возник перекос между внутренним и выездным туризмом — в пользу второго.

Может быть, история и оказалась паникой на ровном месте, но стоит понимать — прецедент с введением туристического налога в стране уже есть. Пока будет необходимость поиска поддержки для развивающейся отрасли внутреннего туризма, такие предложения будут появляться в медиапро странстве — особенно в разгар курортного сезона. Единственное, что можно вывести точно, — вводить какой-либо налог на внешний туризм пока никто не собирается.

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