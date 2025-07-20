Еще немного заплати и лети: в России хотят ввести налог на отдых за границей
О введения налога на отдых за границей задумались в Госдуме. Налог должен поддержать отечественную туротрасль. «Вечерняя Москва» попробовала разобраться, на что может повлиять эта инициатива.
Уже с начала 2025 года в России действует новый вид налога — туристический. Его выплачивают гостиницы, хостелы и другие объекты проживания, а размер устанавливает каждый регион отдельно. Естественно, введя налог для гостиниц, их «обрекли» на повышение цен — по данным одного из главных отечественных бухгалтерских порталов, цены на те же самые хостелы выросли на 10 процентов.
Сбор с выезжающих за рубеж на отдых россиян впервые упомянул председатель Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его мнению, подобная мера помогла бы поддержать отрасль внутри страны.
Расчет таков: за прошлый год россияне потратили на зарубежные поездки около 700 миллиардов рублей. Если к стоимости каждой путевки добавить от 200 рублей, то на нужды отрасли ежегодно будет отчисляться до 7 миллиардов рублей — огромная цифра, которая пойдет на развитие инфраструктуры внутри страны, а также на защиту экологии в таких местах, как Байкал, Алтай и Карелия.
При этом налог предлагается взимать не напрямую с физических лиц, а с туроператоров, что приведет к повышению стоимости путевок и, по сути, еще большему понижению доступности зарубежных поездок для граждан.
Это не первый раз, когда депутат высказывается на эту тему. Еще в феврале он называл 200–300 рублей небольшой наценкой на билет, подчеркивая, что деньги, которые граждане тратят на поездки за границу, все равно «ушли бы из страны», а эта мера позволила бы оставить хотя бы часть средств в России.
А в мае в Госдуме предлагали ввести налог вообще на любые туристические выезды — даже в границах России. Таким образом предполагалось пополнять фонд персональной ответственности — резервный банк для выплаты людям, столкнувшимся с неисполнением обязательств туроператорами. Деньги из него предлагалось в том числе тратить на социальные программы и развитие индустрии внутри страны.
В целом идея звучит неплохо: за доплату 100–300 рублей турист, по сути, поможет себе сам. Его деньги пойдут на развитие индустрии, благами которой он сможет насладиться сам как раз в тот момент, когда внутренний туризм находится «на пороге перерождения». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), прошлый год показал «пиковые» значения для туризма внутри страны. И это касается не только наших граждан. По данным того же АТОР, в мае 2025 года большинство операторов увидели 20-процентный прирост количества летних заказов со стороны иностранных групп и отдельных туристов. Так есть ли минусы у подобной схемы? Да, и их много.
— Это неплохая инициатива, однако стоит понимать: любые подобные вмешательства в ценообразование неизбежно влияют на стоимость, инфляцию и социальное положение граждан, — рассказывает юрист по защите прав потребителей Антон Недзвецкий. — Необходимо избегать предложений, которые могут привести к росту цен, снижению возможностей выбора и покупательской способности.
Подобная небольшая наценка в динамике может привести к большому снижению спроса на зарубежные поездки. Люди просто не смогут себе их позволить.
И это только те лишения, с которыми могут столкнуться сами туристы. Сферу зарубежных поездок также ожидают большие проблемы при реализации подобной инициативы. Тур операторы по выездному туризму и так находятся в непростом положении: они оплачивают отдельные взносы, страховки, гарантии, комиссии, налоги, сертификации... К этому можно прибавить двойное сокращение по сравнению с доковидными цифрами выездного турпотока, а также уже существующий налог для гостиниц и других объектов проживания — они тоже раскачали ситуацию. Если на них лягут также и отдельные выплаты, то это не может не сказаться на всей сфере, а там — вплоть до обвала рынка.
Внезапно против подобной инициативы выступил и... сам председатель комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, сказав, что с налогом все «поторопились».
— На данный момент ни о каком законопроекте речи не идет. Не ведется работа в этом направлении и нет никаких предпосылок для ее обсуждения, — подчеркивает депутат. — Однако это не значит, что идея введения налога на туризм за границу нелогична. На сегодняшний день у нас возник перекос между внутренним и выездным туризмом — в пользу второго.
Может быть, история и оказалась паникой на ровном месте, но стоит понимать — прецедент с введением туристического налога в стране уже есть. Пока будет необходимость поиска поддержки для развивающейся отрасли внутреннего туризма, такие предложения будут появляться в медиапро странстве — особенно в разгар курортного сезона. Единственное, что можно вывести точно, — вводить какой-либо налог на внешний туризм пока никто не собирается.
НАЛОГ НА ВСЕ
Необычными налоговыми сборами славится далеко не только Россия. Весьма специфические бюджетные отчисления требуют с граждан в целом ряде стран.
- Австрия — налог на гипс. Эта страна — Мекка горнолыжного туризма. А где есть крутой скользкий склон, там недалеко до травм. По подсчетам австрийский властей, около 150 тысяч лыжников ежегодно получают переломы во время катания. Все собранные налогом средства государство передает медицинским учреждениям Австрии на лечение травм.
- Эстония — налог на коровий флатулизм. Обложить кишечные газы своих буренок налогом эстонцы решили в 2008 году. В отсутствие в стране другой серьезно загрязняющей воздух промышленности эстонские парламентарии выбрали в качестве угрозы экологии именно коров. Что характерно, виноваты оказались именно эти животные, свиней, лошадей и прочую живность налогом облагать не стали.
- Балеарские острова — налог на солнце. Туристы, приезжающие отдохнуть на Ибицу, Майорку, Менорку и другие острова архипелага, вынуждены платить один евро в день за пребывание на курортах. Собранные благодаря налогу на солнце средства направляют на улучшение инфраструктуры, очистку пляжей и прибрежной зоны от мусора, а также на восстановление экологического баланса.
- Венеция — налог на тень. Обратная ситуация сложилась в итальянской Венеции. Сбором обложили тех владельцев магазинов, ресторанов и кафе, тень от заведений которых падала на муниципальную землю. Это объяснили защитой городских площадей, памятников и музеев. Раньше сумма налога зависела от площади, покрываемой тенью, причем как в солнечные, так и в пасмурные дни, но сейчас его зафиксировали на отметке в 100 евро в год.
- Швеция — налог на странные имена. Согласно законодательству страны, при рождении ребенка родители должны перед регистрацией имени согласовать его с налоговым управлением. Если имя окажется слишком специфичным или труднопроизносимым, его обложат налогом, который придется оплатить, когда малышу исполнится пять лет. Впрочем, если имя уж слишком дикое, в регистрации могут отказать совсем.