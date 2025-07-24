Почему стоит увидеть изумрудный грот на Амальфи

На побережье Амальфи, в посёлке Конка-дей-Марини, скрыт Изумрудный грот — удивительная морская пещера, где солнце, вода и камень сливаются в чарующее зрелище. Пещера образовалась естественным путём: море проникло внутрь после того, как земля опустилась, а вода веками размывала скалу. Размеры впечатляют: около 45 метров в длину и 32 в ширину, с высоким сводом и каменными образованиями, напоминающими колонны. Мистический свет среди скал: редкое природное чудо на юге Италии - об этом подробнее на сайте Туристас.

Главная магия — в свете. Солнечные лучи проникают сквозь подводное отверстие, и вода начинает сиять зелёным светом, меняющимся в течение дня. Особенно красиво — в полдень. Грот нередко сравнивают с Голубым гротом на Капри, но здесь тише, меньше туристов и атмосфера более камерная.

Официально его открыл рыбак Луиджи Буонокоре в 1932 году. В 1956 году на дне установили керамическую сцену Рождества, и каждый декабрь сюда приносят цветы. Добраться можно с моря или по лестнице и лифту от шоссе. Билет стоит около 7 евро, лучшее время визита — с 12 до 14 часов. Летом у грота проходят концерты, а внутри живут редкие морские существа, способные выживать в темноте.