Отель с видом на море в Абхазии оказался практически на путях

Отдыхающие в Сухуме столкнулись с неожиданным соседством — железнодорожные пути оказались всего в двух метрах от корпуса отеля. Туристы, забронировавшие номера в морских корпусах пансионата «Айтар», сообщили о ситуации журналистам. По их словам, при выборе отеля ориентировались на фотографии, где здания располагались у самой береговой линии с панорамным видом на море. Однако в действительности постояльцы были неприятно удивлены шумом поездов, проходящих вплотную к зданию.

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Как поясняют местные жители, ранее на месте нынешнего отеля находился пляж и одноимённый ресторан. Сейчас на этом участке функционирует уже несколько гостиниц, и обсуждение их расположения вызвало бурную реакцию в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Один из подписчиков вспомнил аналогичную ситуацию в Лазаревском, где выход из калитки частного дома вёл прямо на железную дорогу. Некоторые пользователи, напротив, не считают близость путей серьёзной проблемой, отмечая низкую интенсивность движения в регионе — не более двух поездов в сутки.

Как выяснилось, пассажирские составы до пансионата не доходят — ближайшая станция находится в стороне. Тем не менее, по действующей ветке проходят грузовые поезда. В администрации отеля факт близости железной дороги не отрицают. При обращениях туристов им сообщают, что поезда проходят «по-разному», в среднем три раза в день, но бывают и более частые рейсы.

Отдыхающие, побывавшие на пляже у «Айтара» летом 2025 года, отмечают, что движение в основном осуществляют небольшие составы. По их наблюдениям, это были мотовозы с пятью-шестью вагонами, а не крупные грузовые поезда, как на транссибирских магистралях. Уровень шума и степень неудобства, по их словам, зависят от частоты прохода поездов и индивидуальной чувствительности к звукам, передает издание tourdom.ru.

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