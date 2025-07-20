Как попасть в КНДР на поезде из Москвы

Российские железные дороги начали продажу билетов на уникальный турмаршрут в северокорейский курорт Расон. Первый состав с туристами отправится из Москвы 26 июля, предлагая россиянам редкую возможность познакомиться с одной из самых закрытых стран мира по железной дороге.

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«Делать сейчас прогнозы крайне сложно, потому что все-таки направление отчасти было ограничено, в том числе отсутствием транспортных возможностей», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, говоря о возможности индивидуальных туров в КНДР, пишет «Коммерсант».

Полный турпакет с проездом в купе стоит от 57 до 58 тысяч рублей в зависимости от типа полки. В стоимость включены медицинская страховка, виза и размещение в отеле. Железнодорожное путешествие займет около восьми дней, а пограничный контроль при въезде в КНДР продлится примерно полтора часа.

Туристическая программа на курорте Расон включает танцевальные представления, морские прогулки по близлежащим островам, посещение парка оленей и кулинарные мастер-классы. Однако путешественники должны быть готовы к строгому контролю — самостоятельные поездки в Северной Корее запрещены, все группы сопровождают специально аккредитованные гиды.

В КНДР также начали принимать туристов в новой курортной зоне Вонсан. Прочитать отзывы первых побывавших там туристов можно по ссылке.