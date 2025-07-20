Опровергнуто резкое подорожание отдыха за рубежом

Средняя стоимость тура за границу для россиян выросла за год на 17 процентов и достигла 156 тысяч рублей на двоих. Такую информацию СМИ сообщили 18 июля, ссылаясь на данные туристических сервисов. Как рассказали «Парламентской газете» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), из-за укрепления рубля вырос средний чек на такие путешествия. А это говорит о том, что доходы россиян увеличились и туристы могут позволить себе более дорогие билеты и отели.

© Парламентская газета

Отель — пятизвездочный

По данным туристических агрегаторов, лидером зарубежного отдыха для россиян остается Египет. Его доля в общем объеме продаж составила 41 процент. Особенно популярна бухта Шаркс Бей в Шарм-эль-Шейхе. Поток российских туристов туда вырос на 242 процента, а цены на туры не изменились и сохранились на уровне 170 тысяч рублей на двоих. В Хургаде число туристов выросло на 105 процентов, а средний чек снизился на 8 процентов — до 121 600 рублей за двоих.

Турецкое направление с долей 29 процентов занимает второе место по популярности среди россиян. По данным сервисов, средний чек тура в Белек вырос за год на 12 процентов и достиг 239 тысяч рублей. А средняя стоимость тура в ОАЭ увеличилась на 9 процентов по сравнению с летом 2024 года и достигла 157 тысяч рублей.

Приведенная агрегаторами статистика вовсе не говорит о росте стоимости зарубежных туров, а лишь указывает на то, что доходы россиян выросли и их отдых стал дороже, сказал «Парламентской газете» вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По его словам, спрос на зарубежные поездки растет, в том числе благодаря укреплению рубля.

«На самом деле путешествия местами даже серьезно подешевели, а траты наших граждан на них серьезно выросли. Зачастую они отдыхают в пятизвездочных гостиницах, бронируют наиболее дорогие туры. Произошло не подорожание туров, а рост потребления услуг», — сказал Горин.

В пределах инфляции

Россияне стали больше путешествовать, средний чек растет и из-за этого, подчеркнул вице-президент РСТ. Конечно, цены на туры все равно подрастают в пределах инфляции. Однако нельзя говорить о резком подорожании, тем более с учетом повышенного спроса людей на зарубежные и внутренние поездки.

Так, по подсчетам аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), выездной поток по самым популярным туристическим направлениям в 2024 году достиг объема 17,4 миллиона поездок, увеличившись на 15,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Внутренний туризм в России в 2025 году может вырасти на десять процентов, заявил в июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Росстата, в 2024 году более 90 миллионов россиян совершили поездки по стране. В 2025 году их число может превысить сто миллионов. Большинство туристов выбирают морские курорты — черноморское побережье, Азовское, Каспийское и Балтийское моря.