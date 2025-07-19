Турист рассказал, где можно престижно отдохнуть в Таиланде

В Таиланде есть менее знаменитый, но тоже привлекательный курорт — Хуахин, его иногда выбирает сам король, а рядом с Хуахином — деревушка, где есть озеро и природа и почти нет туристов.

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Путешественница из России Саша Коновалова поделилась точкой на карте Таиланда, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии, но при этом без отрыва от цивилизации.

Вместо Пхукета Саша предлагает путешествие в Хуахин, а еще лучше деревушку близ города Кхао Тао. Хуахин не особо известен туристам, а если о нем и знают, то связывают с королевской семьей — они любят здесь отдыхать. А Кхао Тао находится рядом, и слышали о нем совсем немногие.

В Кхао Тао есть красивый пляж со светлым песком, озеро и прогулочная зона, горы и зелень и нет толп туристов, торговых центров и ночных клубов, хотя при желании до них можно добраться за 15 минут.

«Зачем ехать в Кхао Тао? Ощутить гармонию с природой, насладиться тишиной даже в разгар туристического сезона, по-настоящему расслабиться и никуда не спешить. Это место выбирают пары и семьи с малышами», — пишет Коновалова.

Туристка остановилась в Charras Bhawan, которому принадлежит ресторан Pawan, где однажды обедал король. У отеля зеленая территория, бассейн с видом на море и роскошные виллы в колониальном стиле на берегу моря.

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