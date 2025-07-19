«Ведут себя как свиньи». Турист рассказал о жителях Турции

Путешественница Саша Коновалова позавтракала в Турции и объяснила, зачем местным жителям столько еды. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

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Россиянка сообщила, что одна женщина написала ей, будто турецкий завтрак — это непривлекательное обжорство.

«Что хорошего в том, что они ведут себя как свиньи и запихивают в себя столько еды с утра? Нормальному человеку достаточно выпить кофе с круассаном», — поделилась мнением подписчица.

Однако тревел-блогерша с ней не согласилась.

«Такие завтраки турки готовят не каждый день. Они, как и мы, современные и занятые люди. Но вот по выходным многие из них могут завтракать часами и проводить время в кругу близких», — отметила Коновалова.

Девушка рассказала, что в Турции завтрак — главный прием пищи. Он состоит из множества тарелок с разнообразной соленой и сладкой едой, где каждый продукт лежит отдельно для красоты. При этом все многообразие блюд предназначено для круга семьи или друзей, а не для одного человека.

«Турецкие завтраки — это не обжорство. Это возможность собраться вместе и разделить еду с близкими людьми. Это способ наслаждаться жизнью. И если честно, мне такой завтрак нравится куда больше, чем кофе с круассаном», — написала блогерша.

Ранее путешественница побывала на отдыхе в Турции и описала неприятный инцидент, который произошел с участием русских туристов. Группа мужчин расположилась на одном из курортных пляжей, и из-за них окружающие люди начали злиться и закатывать глаза.