Туристка с детьми столкнулась с трудностями при поездке в Японию

Туристка Джоника Брей поделилась, что во время поездки в Японию она и ее семья столкнулись с непониманием и сложностями.

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По словам путешественницы, часто их не пускали в рестораны с детьми, хотя были свободные места. Оказывается, в стране восходящего солнца детей считают шумными. В итоге туристы ели фастфуд.

Таксисты тоже не хотели довозить их, когда видели, что с Джоникой трое детей. Об этом написал портал Daily Mail.

По ее словам, на улицах японских городов почти нет детей младше 16 лет, в основном это дети туристов.

Джоника Брей познакомилась с путешественниками из Австралии. Они поделились, что столкнулись с таким же отношением.

Например, в поезде в Токио одного из детей австралийцев назвали неопрятным.

Ранее писали, что Япония намерена повысить цены на отдых и развлечения для иностранных туристов.

Также рассказывали о семи уникальных маршрутах по стране восходящего солнца.