Первые туристы из России рассказали об отдыхе на курорте КНДР

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын с семьей представил новый курорт на месте бывшего военного аэродрома. Подробности о проекте рассказали западные СМИ и российские туристы, посетившие зону отдыха.

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«Я надеялся, что открытие курорта в Вонсане послужит сигналом к более широкому возрождению международного туризма, но, к сожалению, пока этого не происходит», – отметил Роуэн Бирд, соучредитель компании Young Pioneer Tours, передает РБК.

На побережье Японского моря, там, где еще недавно располагался военный аэродром, теперь протянулся пятикилометровый песчаный пляж нового курорта «Вонсан-Кальма». В конце июня его торжественно открыл лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с семьей, представив проект как зону отдыха «мирового класса». Однако парадокс заключается в том, что пока этот курорт, окруженный военными объектами, доступен исключительно российским туристам.

Курортный комплекс, строительство которого началось в 2018 году, действительно впечатляет масштабами. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, он способен одновременно разместить до 20 тысяч отдыхающих. Гостям предлагают размещение в шести отелях премиум-класса (с перспективой расширения до семнадцати) и тридцати семи скромных «регванах», аналогах трехзвездочных гостиниц. На территории работают аквапарк, кинотеатр, поле для мини-гольфа и даже парашютная школа – по крайней мере, так утверждает официальная карта курорта.

Однако первые российские туристы, посетившие Вонсан-Кальму, столкнулись с любопытными противоречиями.

«До прилета Лаврова на всей огромной территории не было никого, кроме нашей группы, двух гидов и персонала», – рассказывают они.

Ситуация изменилась буквально за несколько часов: после прибытия российского министра иностранных дел на пляжах внезапно появились десятки «отдыхающих» в одинаковых футболках с патриотичными надписями. Они активно фотографировались, но в воду почему-то не заходили.

Еще более странное зрелище ожидало журналистов в отеле «Чаммэ». Там круглосуточно, без перерывов на сон, одна и та же пара играла в бильярд. Их видели и глубокой ночью, и ранним утром. Но стоило корреспондентам выйти из зала, как игра мгновенно прекращалась.

Финансовая система курорта также вызывает вопросы. Все расчеты ведутся исключительно в долларах США через специальные платежные браслеты. При этом в местных магазинах свободно продается элитный алкоголь, включая 30-летний виски Ballantines за 537 долларов, хотя ввоз таких товаров в КНДР официально запрещен санкциями ООН.

«Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых», – делится впечатлениями одна из российских туристок. Ее слова подтверждают и другие гости, отмечая необыкновенную внимательность персонала.

Пока Вонсан-Кальма остается своеобразным туристическим экспериментом. С одной стороны – впечатляющая инфраструктура и явное стремление властей создать современный курорт. С другой – искусственность происходящего и жесткие ограничения, характерные для закрытого государства. Будет ли этот проект успешным, во многом зависит от того, удастся ли наладить устойчивый поток российских туристов, на которых сейчас делает ставку Пхеньян.

Напомним, Северная Корея приостановила допуск иностранных туристов в прибрежную зону отдыха Вонсан-Кальма. Об этом стало известно после визита в республику главы МИД России Сергея Лаврова. Он побывал на курорте в рамках официальной поездки и провел переговоры с Ким Чен Ыном.