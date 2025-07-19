Вот и отдохнули в Италии: туристов ограбили сразу после признания в любви

Российских туристов ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Пара туристов из Санкт-Петербурга — Артем и Яна — проездом остановилась в Пизе, при этом все вещи они оставили в арендованном авто в центре города. После ужина они увидели, что у машины разбито окно, украдено все, что у них было с собой: четыре чемодана, ноутбуки, наушники, фотоаппарат и прочая дорогая техника.

По словам пострадавших, ущерб составил более миллиона рублей, однако итальянская полиция отказалась помогать пострадавшим, потому что был выходной. Поэтому пара вернулась в Россию только с паспортами, телефонами и помолвочным кольцом.

Ранее шестеро туристов решили покорить горы в Европе, но не взяли с собой воду. В центре горной цепи Серра-де-Трамунтана они обратились в службу спасения.