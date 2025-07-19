Почему туристы так полюбили Балыкчы

Город Балыкчы в Кыргызстане стремительно набирает популярность. Ранее малоизвестное место сегодня привлекает все больше отдыхающих. О благоустройстве пляжей узнала корреспондент «МИР 24 Асель Усенова.

«В Балыкчы плюс 21, ветрено и пасмурно, но желающих окунуться в воды Иссык-Куля от этого не меньше. Основной поток туристов приходится на городские пляжи. Здесь для отдыхающих созданы все условия», — отметила журналист.

Прибрежный пирс в Балыкчы открылся в прошлом году и уже стал одной из главных достопримечательностей города. Это самая протяженная береговая конструкция в Иссык-Кульской области 300 метров.

Привлекать туристов в Балыкчы стали недавно. Город был транзитной точкой. Сегодня это — новый туристический центр. Удобно стало и добираться: каждый день курсируют поезда из столицы.

«В день приезжают до 1200 человек. Это намного больше по сравнению с прошлым годом. В основном люди приезжают на один день, купаются, а вечером возвращаются на поезде домой. К этому сезону мы подготовились основательно. На пляже дежурят спасатели и сотрудники милиции.

Вдоль берега расположена парковая зона, велодорожки и прогулочные аллеи. Атмосферу тропиков этому месту придают пальмы. Работают и точки питания.

Айгерим Омурбекова рассказывает: вместо пляжей когда-то здесь были пустыри. Теперь Балыкчы не узнать. Планирует задержаться в городе на отдых.

«Чище стало, появился пирс, появились разные развлечения и для детей, и для взрослых. Если сравнивать с тем, что было, то, конечно, изменения глобальные произошли.

Пансионаты находятся в двух часах езды от города. Но в Балыкчы появились альтернативные места для размещения гостей. Отдыхающие часто останавливаются в палатках. Аренда обойдется в 500 сомов в день, это примерно столько же в рублях.