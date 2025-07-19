«Это просто немыслимо!» Российские туристы описали отдых в Северной Корее

Первая группа российских туристов описала отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, передает РБК.

Тур состоялся одновременно с визитом в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Отмечается, что отдых на побережье у группы из 13 туристов чуть не сорвался. На второй вечер в Пхеньяне гиды сообщили, что вылет в Вонсан отменятся и будет заменен другими экскурсиями. Однако вскоре стало известно, что для россиян организуют специальный поезд до Вонсана. Туристы поделились яркими впечатлениями о том, что для их группы организовали отдельный поезд.

«Это просто немыслимо! Он [поезд] был новый, очень удобный, с кондиционерами», — сообщили они.

Россиянам понравилось путешествие на поезде — оно дало возможность посмотреть природу страны. Однако по приезде на курорт их ждала очередная накладка — вместо обещанного отеля «Чаммэ» гостей поселили в другой, так как первый заняли журналисты пула министра иностранных дел России и экипаж его борта. Туристам пообещали компенсировать разницу в стоимости. Описывая впечатление от тура, россияне особо отметили дружелюбие и радушие корейцев.

Недельные туры в КНДР на июль-август, в которые включены три ночи в Вонсане, предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 1,7 тысячи долларов (133 тысячи рублей) на человека.

В конце февраля Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд в страну западным туристам, но через несколько недель внезапно изменила свое решение. Предположительно, это произошло из-за того, что многочисленные публикации путешественников в соцсетях демонстрировали внутреннюю обстановку закрытой страны на весь мир, что насторожило местные власти.