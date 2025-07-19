Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов

Росавиация проведет проверку авиакомпании Turkish Airlines по вопросу соблюдения прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны 18 июля. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как отметил Кореняко, российские авиационные власти выясняют обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса, который должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — отметил представитель Росавиации.

Он отметил, что сейчас рассматривается вариант уменьшения количества рейсов, которые турецкий перевозчик выполняет сверх установленных соглашений между двумя странами.

Ранее россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания из-за атаки беспилотников на столицу. Пассажиры Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из аэропорта Внуково ночью 18 июля. Однако из-за налета украинских дронов отправление стали переносить раз в час. Только в 6:30 вылет отменили.