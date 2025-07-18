Назван лучший месяц для поездки в Японию

Чтобы застать самое красивое время, цветение сакуры, нужно приезжать в Страну восходящего солнца в апреле, заявил НСН Алексей Курносов.

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Российские туристы стали чаще посещать Японию после упрощения визового режима, но лучше всего прилетать в страну весной, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в разговоре с НСН.

По опубликованным на этой неделе данным Японской национальной туристической организации (JNTO), турпоток в страну из России вырос более чем вдвое с января по июнь 2025 года. Эксперт связал этот факт с упрощением визового контроля.

«Япония с января 2025 упростила визовый режим для россиян, а это закон туризма: такие меры обязательно приведут к увеличению поездок. Надо смотреть и на абсолютные цифры, они не такие большие: было семь тысяч в месяц в прошлом году, а в этом стало 12-14, скорее всего, большинство — это жители Дальнего Востока, которым проще всего туда добраться. Цена поездки зависит от слишком многих факторов: специальных туров нет, тут все рассчитывается индивидуально для самостоятельного путешествия. Здесь довольно сложная логистика — все полеты идут через Китай. Лучшее время для поездки — апрель, чтобы посмотреть цветение сакуры», — отметил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал НСН, где россияне будут отдыхать летом.