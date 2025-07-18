Туристов напугала железная дорога в Абхазии

Туристов, отдыхающих в Абхазии, неприятно удивило соседство отеля с железной дорогой. Об истории, произошедшей с ними, россияне сообщили в редакцию TourDom.ru:

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«Забронировали в Сухуме новый отель – морские корпуса пансионата "Айтар". На картинке все красиво – здание прямо на берегу, панорамные окна с видом на море. То, что кроме береговой линии другую территорию отеля на сайте не показывают, даже не смутило. Заселились ночью. Утром проснулись как от звуков землетрясения – оказалось, железная дорога в двух метрах от здания. Думали, вслед за этим поездом сами куда-нибудь уедем».

Как утверждают местные, раньше на этом месте был ресторан с этим же названием и просто пляж. Сейчас же разместилась еще пара гостиниц – та, в которой поселились удивленные туристы, не единственная. Ситуацию активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Я как-то давно, когда особо интернета и отзывов не было, забронировала в Лазаревском гостевой дом в 20 м от моря. Фотки были обалденные. По сути, ни в чём не обманули, если бы не как на этом фото – выход из калитки прямо на железную дорогу».

Некоторые из них не считают проблемой такое соседство, тем более с частотой движения в Абхазии:

«Да ладно вам. Сколько там тех поездов ходит? Два в сутки?»

Как выяснилось при более детальном изучении вопроса, пассажирские поезда до места расположения отеля не доходят – станция Сухум в стороне. А вот грузовое есть, но не очень насыщенное. К слову сказать, в отеле этого соседства не скрывают при прямых вопросах:

«Да, железная дорога близко. Часто ли ходят поезда? По-разному. Раза три в день – точно. Бывает и побольше».

Как утверждают те туристы, что в этом году были на пляже, грузовые поезда в Сухуме не похожи на те, что формируют на транссибирской магистрали:

«Ветка действующая, но при нас ходил только какой-то мотовозик. По пять-шесть вагонов у него».

Возможно, кому-то из туристов повезло больше, кому-то меньше.