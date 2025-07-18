Nordwind открыл продажу билетов на авиарейсы из Москвы в Пхеньян

Авиакомпания Nordwind начала продажу билетов на рейсы между Москвой и столицей КНДР, убедился корреспондент ТАСС.

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Первый рейс в Пхеньян запланирован на 27 июля, цена билетов начинается от 44,6 тыс. рублей. Полет будет выполнен на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER.

Время в пути составить чуть более восьми часов. Обратный рейс ожидается 29 июля, стартовая цена билетов - 44,9 тыс. руб.

В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном. Перевозчику разрешено выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю.

Позже в Минтрансе РФ уточнили, что первый полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля. Далее рейсы будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновилось с 17 июня текущего года после приостановки в 2020 году в связи с COVID-19, а с 19 июня восстановлено курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском.