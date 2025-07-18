Турист проверил толщину своего телефона и задержал рейс на три часа

Пассажир российской авиакомпании Azur Air засунул телефон в зазор между декоративными панелями в самолете и задержал рейс более чем на три часа. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 17 июля, на рейсе из Камрани, Вьетнам, в Иркутск. Один из путешественников якобы «уронил» гаджет в пространство между панелями, однако, по словам представителя перевозчика, случайно сделать такое невозможно.

«Скорее всего, пассажир решил проверить прочность и толщину своего гаджета — пролезет ли он в пространство между декоративными панелями? Пролез», — пояснил источник.

Достать телефон самостоятельно у мужчины не получилось. Из-за опасности возгорания литий-ионного аккумулятора в небе экипаж принял решение отложить вылет. На борт вызвали инженеров, которые получили доступ к межпанельному пространству через багажный отсек.

В авиакомпании рассматривают вопрос взыскания с пассажира расходов, понесенных перевозчиком из-за задержки. Более того, его могут обязать компенсировать стоимость прохладительных напитков, которые выдавали ожидающим вылета путешественникам в соответствии с требованиями федеральных правил.

Ранее самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял телефон. Борт сделал петлю у западного побережья Франции и направился в столицу.