Россиянка описала отдых на курорте КНДР фразой «как на необитаемом острове»

Российская туристка одной из первых отдохнула на новом курорте Вонсан в КНДР и сравнила его с необитаемым островом. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

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Жительница Владивостока Елена рассказала, что туристам не разрешили общаться с местными жителями.

«Когда мы приехали, там вообще пусто было. К пятнице народ появился. Когда я выставляла сторисы, все мои друзья писали: "А где же люди?" Мы были как на необитаемом острове, это очень сильно удивляло», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Елена отметила, что побережье на курорте было чистое, около каждой гостиницы была огорожена территория с зонтиками и шезлонгами, а персонал был «как с картинки».

«Сами корейцы приветствовали нас горячо так, от всей души, доброжелательно махали, кричали: "Русские, русские!" Очень приятно было», — призналась туристка.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала курорт Вонсан фантастическим. По ее словам, он будет привычен для российских туристов, которые ездят в популярные пляжные страны.