Раскрыта стоимость билета на прямой рейс в Северную Корею

Билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян, Северная Корея, может стоить от 60-70 тысяч рублей. Эти цифры ТАСС раскрыли в сервисе бронирования «Туту».

© Lenta.ru

По словам руководителя маркетинга авиакомпании Екатерины Долгих, стоимость перелета с пересадками для россиян может быть дешевле — от 40 тысяч.

Специалист выразила мнение, что спрос на путешествия в КНДР все равно остается невысоким.

«Логистика станет проще, но глобально ничего не меняется, ведь попасть в Северную Корею по-прежнему можно только в составе организованной туристической группы», — пояснила она.

Ранее Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею из Москвы. До этого россияне могли попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока.